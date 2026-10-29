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29.10.2026 06:31:29
Nisshin Seifun Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Nisshin Seifun Group hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Nisshin Seifun Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 31,49 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,460 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224,08 Milliarden JPY – ein Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nisshin Seifun Group 215,95 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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