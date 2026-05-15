Nisshin Seifun Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nisshin Seifun Group hat am 14.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 34,05 JPY. Im letzten Jahr hatte Nisshin Seifun Group einen Gewinn von 14,64 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 211,05 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nisshin Seifun Group einen Umsatz von 204,05 Milliarden JPY eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 113,33 JPY, nach 117,33 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 865,00 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 851,49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 109,16 JPY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 863,80 Milliarden JPY, befunden.

Redaktion finanzen.at