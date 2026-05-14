Nisshinbo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nisshinbo gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nisshinbo in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 941,3 Millionen USD im Vergleich zu 991,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at