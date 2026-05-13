Nisshinbo Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nisshinbo Industries hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 83,17 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 97,65 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,30 Prozent zurück. Hier wurden 147,69 Milliarden JPY gegenüber 151,16 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at