Nisshinbo Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nisshinbo Industries stellte am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 55,05 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -24,120 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 124,77 Milliarden JPY gegenüber 103,56 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at