Nisshinbo Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Nisshinbo Industries präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 14,91 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nisshinbo Industries -38,080 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 109,85 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 109,78 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at