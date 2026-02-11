11.02.2026 06:31:28

Nisshinbo Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Nisshinbo Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nisshinbo Industries ein EPS von 46,61 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,95 Prozent auf 137,77 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 144,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 89,07 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 65,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 502,34 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Nisshinbo Industries 494,75 Milliarden JPY umgesetzt.

