Nisshinbo Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nisshinbo Industries hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,78 JPY gegenüber 14,91 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,91 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,85 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at