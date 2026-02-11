11.02.2026 06:31:28

Nisshinbo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nisshinbo äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD gegenüber 0,610 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nisshinbo in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 894,2 Millionen USD im Vergleich zu 951,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Nisshinbo ein EPS von 0,860 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,36 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,27 Milliarden USD in den Büchern standen.

