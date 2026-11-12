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12.11.2026 06:31:28
Nisshinbo stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Nisshinbo hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,47 USD gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 746,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 745,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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