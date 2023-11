Nissin Food Products: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nissin Food Products hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2023 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 177,40 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 97,04 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 183,90 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167,69 Milliarden JPY umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 132,29 JPY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 180,24 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at