11.11.2025 06:31:28
Nissin Food Products hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Nissin Food Products veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 39,60 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 44,08 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nissin Food Products in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 196,21 Milliarden JPY im Vergleich zu 193,05 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
