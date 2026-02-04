Nissin Food Products legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nissin Food Products präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 57,14 JPY gegenüber 48,79 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 213,32 Milliarden JPY gegenüber 204,19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at