Nissin Food Products mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nissin Food Products hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 30,52 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 39,60 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 196,21 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 214,07 Milliarden JPY ausgewiesen.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 42,39 JPY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 211,03 Milliarden JPY taxiert.

Redaktion finanzen.at