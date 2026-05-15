Nissin Food Products veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Nissin Food Products präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 22,22 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 39,08 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent auf 201,58 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 194,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 157,33 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Nissin Food Products ein EPS von 184,41 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 788,13 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Nissin Food Products einen Umsatz von 776,59 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at