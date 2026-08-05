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05.08.2026 06:31:29
Nissin Food Products veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Nissin Food Products hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 46,24 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nissin Food Products 38,37 JPY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 194,67 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 177,03 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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