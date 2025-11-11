Nissin Foods Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nissin Foods Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 HKD, nach 0,080 HKD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nissin Foods Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,05 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 1,04 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at