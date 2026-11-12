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12.11.2026 06:31:28
Nissin Foods Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nissin Foods Company äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 HKD je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Nissin Foods Company mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 12,98 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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