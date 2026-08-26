Nissin Foods Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nissin Foods Company hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 HKD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,050 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 955,5 Millionen HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 942,3 Millionen HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at