Nissin Foods Company stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nissin Foods Company äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,12 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nissin Foods Company 0,110 HKD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,12 Milliarden HKD – ein Plus von 4,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nissin Foods Company 1,07 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at