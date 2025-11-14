Nissin: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nissin präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 92,41 JPY gegenüber 126,75 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 51,25 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 46,34 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at