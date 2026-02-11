|
NISSIN SHOJI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
NISSIN SHOJI hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS belief sich auf 685,58 JPY gegenüber 33,44 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,04 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 9,85 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
