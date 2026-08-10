NISSIN SHOJI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NISSIN SHOJI hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,96 JPY. Im Vorjahresviertel hatte NISSIN SHOJI 17,47 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 8,53 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 12,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at