Nissin Sugar: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nissin Sugar hat am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 63,52 JPY gegenüber 52,39 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 28,60 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 30,15 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at