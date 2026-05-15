Nissin Sugar hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Nissin Sugar hat am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,65 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nissin Sugar ein EPS von 5,23 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Nissin Sugar im vergangenen Quartal 25,39 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nissin Sugar 22,24 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 197,88 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 170,05 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Nissin Sugar im vergangenen Geschäftsjahr 112,90 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nissin Sugar 97,07 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at