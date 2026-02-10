Nissin Sugar: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nissin Sugar hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 72,89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 59,13 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Nissin Sugar im vergangenen Quartal 29,74 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nissin Sugar 26,61 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at