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11.11.2026 06:31:29
Nissin Sugar: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Nissin Sugar hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 68,86 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nissin Sugar 56,95 JPY je Aktie eingenommen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,35 Prozent auf 27,52 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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