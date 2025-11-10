Nissin Sugar vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nissin Sugar präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 56,95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 56,18 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 27,62 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 15,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at