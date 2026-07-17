|
17.07.2026 06:31:29
NISSO PRONITY öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
NISSO PRONITY hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -13,99 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NISSO PRONITY ein EPS von 50,96 JPY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NISSO PRONITY in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,88 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!