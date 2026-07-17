NISSO PRONITY öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NISSO PRONITY hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -13,99 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei NISSO PRONITY ein EPS von 50,96 JPY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NISSO PRONITY in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,88 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at