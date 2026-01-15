NISSO PRONITY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NISSO PRONITY hat sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 36,93 JPY. Im Vorjahresquartal hatte NISSO PRONITY ebenfalls ein EPS von 36,93 JPY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 5,52 Milliarden JPY, gegenüber 5,62 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,85 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at