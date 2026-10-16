NISSO PRONITY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NISSO PRONITY stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 55,95 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -26,800 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,77 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,04 Milliarden JPY ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 80,58 JPY gegenüber 141,88 JPY im Vorjahr.

Umsatzseitig standen 21,51 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 6,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem NISSO PRONITY 23,04 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at