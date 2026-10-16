|
16.10.2026 06:31:29
NISSO PRONITY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
NISSO PRONITY stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 55,95 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -26,800 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,77 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,04 Milliarden JPY ausgewiesen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 80,58 JPY gegenüber 141,88 JPY im Vorjahr.
Umsatzseitig standen 21,51 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 6,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem NISSO PRONITY 23,04 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.