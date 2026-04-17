NISSO PRONITY vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NISSO PRONITY äußerte sich am 14.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,69 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 80,79 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat NISSO PRONITY im vergangenen Quartal 5,08 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NISSO PRONITY 6,57 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at