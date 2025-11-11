NISSO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NISSO hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,95 JPY, nach 11,00 JPY im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat NISSO 28,20 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at