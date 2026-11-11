NISSO: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NISSO hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 13,67 JPY. Im letzten Jahr hatte NISSO einen Gewinn von 8,95 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent auf 29,85 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,20 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at