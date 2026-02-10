NISSO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

NISSO hat am 09.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 22,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 22,36 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NISSO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 29,40 Milliarden JPY im Vergleich zu 26,18 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at