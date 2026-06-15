Nissou: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Nissou hat am 12.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,72 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nissou 37,82 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1,35 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,43 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at