16.12.2025 06:31:29
Nissou gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Nissou hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.10.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -19,34 JPY. Ein Jahr zuvor waren -11,380 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Nissou im vergangenen Quartal 1,23 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nissou 1,17 Milliarden JPY umsetzen können.
