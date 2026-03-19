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19.03.2026 06:31:28
Nissou öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Nissou präsentierte am 17.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel.
Nissou hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 63,46 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 155,17 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,27 Prozent auf 1,39 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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