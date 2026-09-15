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15.09.2026 06:31:28
Nissou: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Nissou lud am 14.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Nissou vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 58,90 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,81 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,42 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 127,980 JPY. Im Vorjahr hatten 186,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,83 Prozent auf 5,38 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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