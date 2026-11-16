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16.11.2026 06:31:29
Nisus Finance Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Nisus Finance Services lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 8,01 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nisus Finance Services noch ein Gewinn pro Aktie von 6,44 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 87,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,13 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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