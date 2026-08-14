Nisus Finance Services: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nisus Finance Services lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,73 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,77 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Nisus Finance Services 1,86 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 549,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 287,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at