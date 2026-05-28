28.05.2026 06:31:29

Nisus Finance Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Nisus Finance Services ließ sich am 26.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nisus Finance Services die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 29,46 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Nisus Finance Services ein Gewinn pro Aktie von 16,31 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 772,75 Prozent auf 5,75 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 658,75 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 31,37 INR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 5,92 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at

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