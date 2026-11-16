Nitchitsu: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Nitchitsu lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 28,53 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,74 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 2,26 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,10 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at