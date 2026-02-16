Nitchitsu: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nitchitsu gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,46 JPY gegenüber 12,86 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2,20 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 9,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at