Nitchitsu stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Nitchitsu hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 61,72 JPY gegenüber 45,42 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2,51 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at