Nitco präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nitco äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,040 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,56 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,08 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at