Nitco vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nitco ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nitco die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Nitco vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,43 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 INR je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,77 Prozent auf 1,16 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at