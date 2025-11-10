Nitesh Estates gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Nitesh Estates hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,54 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,040 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 89,2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nitesh Estates 61,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at