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27.07.2026 06:31:29
Nitesh Estates legte Quartalsergebnis vor
Nitesh Estates hat sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -0,32 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,180 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Nitesh Estates mit einem Umsatz von insgesamt 13,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 892,86 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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