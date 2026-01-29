Nitesh Estates: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Nitesh Estates hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 77,37 INR. Im letzten Jahr hatte Nitesh Estates einen Gewinn von -0,130 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,16 Prozent auf 33,0 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at