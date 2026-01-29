|
29.01.2026 06:31:29
Nitesh Estates: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Nitesh Estates hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 77,37 INR. Im letzten Jahr hatte Nitesh Estates einen Gewinn von -0,130 INR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,16 Prozent auf 33,0 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!